Ані Лорак "атакувала" безпілотником Євпаторію: артистці "подякували" за допомогу

Зрадниці знову доведеться виправдовуватися перед російськими окупантами.
Сьогодні, 14 вересня, над ранок в окупованому Криму, у місті Євпаторія пролунали потужні вибухи.
Зокрема, місто атакували безпілотники. Як повідомляють очевидці, вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".
Як повідомляють РосЗМП, на одному з уламків безпілотника, який впав на території тимчасово окупованої Євпаторії, було написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!".
Цей напис на безпілотнику викликав бурхливу реакцію в українців. Зокрема, люди жартують, що все ж таки Ані Лорак "може, коли хоче" і "від першого дня війни допомагає ЗСУ":
- Дякуємо Ані Лорак за допомогу! Не словом – а ділом
- Все ж таки може, коли захоче
- Нє, ну молодець! Я б ще їй офіційну грамоту і подяку висловив
- Як завжди дякуємо Ані Лорак, що від першого дня війни вона постійно підтримує ЗСУ
Зазначимо, що це вже не вперше, коли Лорак "дякують" за допомогу українській армії. На початку року співачці-зрадниці почали масово скасовувати концерти в Росії, бо у росіян сталася істерика, що Лорак нібито фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевірили у Генпрокуратурі та хотіли визнати "іноагенткою". Тоді на цій темі над Лорак вже встиг пожартувати блогер Антон Ходза. У Facebook він подякував Лорак за допомогу ЗСУ і з іронією написав, що про це ФСБ не дізнається.
Тож зрадниці довелося виправдовуватися перед російськими окупантами, що насправді вона жодним чином не допомагала ЗСУ. У своєму Instagram вона написала, що уся інформація про її "допомогу ЗСУ" брехлива, а сама вона допомагає дітям-сиротам та переселенцям з України.
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