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Ані Лорак "атакувала" безпілотником Євпаторію: артистці "подякували" за допомогу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Ані Лорак "атакувала" безпілотником Євпаторію: артистці "подякували" за допомогу

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Зрадниці знову доведеться виправдовуватися перед російськими окупантами.

Сьогодні, 14 вересня, над ранок в окупованому Криму, у місті Євпаторія пролунали потужні вибухи.

Зокрема, місто атакували безпілотники. Як повідомляють очевидці, вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".

Як повідомляють РосЗМП, на одному з уламків безпілотника, який впав на території тимчасово окупованої Євпаторії, було написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!".

Ані Лорак
Ані Лорак "подякували" на уламку безпілотника, який впав в Євпаторії

Цей напис на безпілотнику викликав бурхливу реакцію в українців. Зокрема, люди жартують, що все ж таки Ані Лорак "може, коли хоче" і "від першого дня війни допомагає ЗСУ":

  • Дякуємо Ані Лорак за допомогу! Не словом – а ділом
  • Все ж таки може, коли захоче
  • Нє, ну молодець! Я б ще їй офіційну грамоту і подяку висловив
  • Як завжди дякуємо Ані Лорак, що від першого дня війни вона постійно підтримує ЗСУ

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Лорак "дякують" за допомогу українській армії. На початку року співачці-зрадниці почали масово скасовувати концерти в Росії, бо у росіян сталася істерика, що Лорак нібито фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевірили у Генпрокуратурі та хотіли визнати "іноагенткою". Тоді на цій темі над Лорак вже встиг пожартувати блогер Антон Ходза. У Facebook він подякував Лорак за допомогу ЗСУ і з іронією написав, що про це ФСБ не дізнається.

Тож зрадниці довелося виправдовуватися перед російськими окупантами, що насправді вона жодним чином не допомагала ЗСУ. У своєму Instagram вона написала, що уся інформація про її "допомогу ЗСУ" брехлива, а сама вона допомагає дітям-сиротам та переселенцям з України.

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Дата публікації
Перегляди
592
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