Ані Лорак "атакувала" безпілотником Євпаторію: артистці "подякували" за допомогу

Сьогодні, 14 вересня, над ранок в окупованому Криму, у місті Євпаторія пролунали потужні вибухи.

Зокрема, місто атакували безпілотники. Як повідомляють очевидці, вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".

Як повідомляють РосЗМП, на одному з уламків безпілотника, який впав на території тимчасово окупованої Євпаторії, було написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!".

Ані Лорак "подякували" на уламку безпілотника, який впав в Євпаторії

Цей напис на безпілотнику викликав бурхливу реакцію в українців. Зокрема, люди жартують, що все ж таки Ані Лорак "може, коли хоче" і "від першого дня війни допомагає ЗСУ":

Дякуємо Ані Лорак за допомогу! Не словом – а ділом

Все ж таки може, коли захоче

Нє, ну молодець! Я б ще їй офіційну грамоту і подяку висловив

Як завжди дякуємо Ані Лорак, що від першого дня війни вона постійно підтримує ЗСУ

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Лорак "дякують" за допомогу українській армії. На початку року співачці-зрадниці почали масово скасовувати концерти в Росії, бо у росіян сталася істерика, що Лорак нібито фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевірили у Генпрокуратурі та хотіли визнати "іноагенткою". Тоді на цій темі над Лорак вже встиг пожартувати блогер Антон Ходза. У Facebook він подякував Лорак за допомогу ЗСУ і з іронією написав, що про це ФСБ не дізнається.

Тож зрадниці довелося виправдовуватися перед російськими окупантами, що насправді вона жодним чином не допомагала ЗСУ. У своєму Instagram вона написала, що уся інформація про її "допомогу ЗСУ" брехлива, а сама вона допомагає дітям-сиротам та переселенцям з України.

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