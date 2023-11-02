Ані Лорак неочікувано відреагувала на чутки про розлучення ексчоловіка з дружиною-українкою

Співачка-зрадниця Ані Лорак неочікувано відреагувала на один з постів свого ексчоловіка Мурата Налчаджиоглу, в якому він торкнувся теми свого ймовірного розлучення з візажисткою Лілією.

Напряму чутки про розрив з другою дружиною Мурат не коментує, втім зазначив, що розмови на цю тему торкаються його доньки. Наразі Мурат перебуває у Туреччині разом з 12-річною донькою від Лорак Софією.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу з донькою / Фото: facebook.com/AniLorak

На сторінці в Instagram Налчаджиоглу попросив людей не сувати їхні носи в його особисте життя і не вигадувати причин їхнього ймовірного розриву з Лілією, адже насправді все може бути не так, як юзери собі це уявляють.

Також Мурат зазначив, що пише це лише тому, що це впливає на його дитину. Втім, як саме, не уточнив:

"Не в моєму стилі мати справу з новинами про себе в ЗМІ чи протистояти і відповідати людям, які підштовхують мене до інтриг. Але цього разу ця деморалізація зачіпає мою улюблену дочку, тому я вирішив, що відреагую", - пояснив Мурат.

Цей його пост лайкнула колишня дружина, зрадниця Ані Лорак, яка проміняла рідну країну на криваві російські рублі. Також Лорак фінансує депортацію українських дітей до Росії.

Ані Лорак відрегаувала на чутки про розлучення колишнього / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, раніше Мурат Налчаджиоглу, який зараз перебуває у Туреччині разом з донькою прокоментував, чи назавжди поїхав з України.

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