Ані Лорак пофарбувала волосся 10-річній донці і відвела її до російської школи

Ані Лорак пофарбувала волосся 10-річній донці і відвела її до російської школи

Артистка показала світлини з урочистої лінійки.

Співачка Ані Лорак, яку нещодавно викрили у фотошопі, відвела свою доньку Софію до школи.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила світлини з урочистої лінійки. 10-річна Софія пішла до четвертого класу. На фото дівчинка постає з новою зачіскою – з коротким волоссям та пофарбованими пасмами.

instagram.com/anilorak

Судячи з фотографій, якими Лорак поділилася у фотоблогу, Софія пішла до російської школи. Як відомо, у РФ наразі працює та живе мама дівчинки.

"З 1 вересня! З Днем знань! Нехай всі наші дітки будуть здоровими, успішними і щасливими!" – підписала фото Лорак.

instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що після виступу в Одесі у серпні, Ані Лорак поїхала виступати до Росії та анонсувала там вихід українськомовної пісні.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

Читайте також: Іменини 3 вересня: кого вітати із днем ангела цього дня

Читайте также: Адаптація дитини до школи: поради батькам

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання