Ані Лорак погладшала та вперше за тривалий час з'явилася перед публікою – не в Росії

Ані Лорак погладшала та вперше за тривалий час з'явилася перед публікою – не в Росії

Співачка Ані Лорак з початком повномасштабної війни РФ проти України видалилася з соцмереж та практично не дає про себе знати.

Ані Лорак жодним чином не проявила своєї позиції та обрала шлях відмовчування. Та й концерти артистка припинила давати.

РосЗМІ пишуть, що подейкували, ніби Лорак залишила Росію. Однак, буквально тиждень тому виконавицю побачили на вечірці з дружиною Пєскова і путіністкою Валерією у РФ.

Цього ж разу видання StarHit оприлюднило відео, зняте на корпоративі у Вірменії. Співачку запросили виступити на весіллі, яке відбулося 2 липня. Як пишуть РосЗМІ, зовнішній вигляд Лорак спантеличив її фанів. Для виступу вона обрала мінісукню червоного кольору. І чи то вбрання виконавиці зіграло з нею злий жарт, чи то Лорак перестала контролювати свій апетит, втім юзери помітили, що знаменитість дещо погладшала:

Сукня по швах тріщить

Вона давно має такий вигляд, і ноги м'ясні

Ноги як кувалди, що з нею трапилося?

Розіжралася

Нагадаємо, що не так давно олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва прокоментувала мовчання щодо війни в Україні своєї куми, співачки Ані Лорак. Лілія, для якої Лорак була найліпшою подругою і на честь якої назвала свою доньку, зізналася, що навіть не намагалася зв'язатися з кумою.

Читайте також: