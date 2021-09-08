Ані Лорак показала фільм про свій перший за сім років концерт в Україні

Ані Лорак показала фільм про свій перший за сім років концерт в Україні

Артистка у серпні дала два концерти в Одесі.

Співачка Ані Лорак, яка у серпні вперше за сім років дала концерти в Україні, вирішила увічнити цю подію у міні-фільмі.

Так, артистка представила п'ятихвилинне відео про свої виступи в Одесі. До нього увійшли кадри з концерту, слова шанувальників про те, як довго вони чекали на концерт, а також розповіді Лорак, як вона мріяла виступити в Україні.

Нагадаємо, попри те, що напередодні виступів Лорак в Одесі у Мережі багато хто обурився, тим не менш активістів на концертах помічено не було, жодних заворушень чи натяків на це також не спостерігалося. Виступи відбулися спокійно, Лорак зібрала аншлаги.

Зазначимо, що до цього сольні концерти в Україні Лорак востаннє давала 2014 року. Тоді її виступи намагалися зірвати активісти. За три роки артистка неочікувано з'явилася на концерті, присвяченому 15-річчю балету Freedom.

Від 2014-го Ані Лорак мешкає та працює в Росії. Там же до школи пішла її 10-річна донька Софія.

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