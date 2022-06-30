Ані Лорак потусила на вечірці з дружиною Пєскова і путіністкою Валерією – відео

Ані Лорак потусила на вечірці з дружиною Пєскова і путіністкою Валерією – відео

Співачка Ані Лорак, яка від початку повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловила свою позицію, засвітилася на вечірці в РФ.

Артистка потусила на святкуванні дня народження сина Філіпа Кіркорова. У той час, як російські ракети вбивають мирних українців, виконавиця розважалася у компанії дружини речника Путіна Дмитра Пєскова – Тетяни Навки та путіністів Валерії, Йосифа Пригожина і Григорія Лепса.

Також на заході засвітилася співачка Анна Асті, яка народилася в Черкасах.

Відповідне відео розмістили на фан-сторінці Лорак в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак вперше від початку повномасштабної війни в Україні з'явилася на росТБ. Разом із нею там засвітився український дует Artik & Asti, який також віддав перевагу працювати в країні-агресорці.

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