Ані Лорак розповіла про свої стосунки та зізналася, що закохана

Ані Лорак розповіла про свої стосунки та зізналася, що закохана

Артистка також розповіла, як пережила розрив з ексчоловіком-зрадником.

Співачка Ані Лорак поділилася подробицями свого особистого життя.

У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що вона закохана та щаслива. Лорак підтвердила, що перебуває у стосунках і зізналася, що цінує у них.

"Тобі повинно бути добре з собою. А з іншою людиною ще краще. Людина, коли буде відчувати це, вона буде дорожити кожним ковточком спільного повітря. Тому що цей час для вас разом буде раєм. До цього я так само дійшла не одразу", - зізналася артистка.

Однак ім'я свого обранця Ані називати не стала, бо, за її словами, "щастя любить тишу".

"Хочу особисте залишити особистим. Щастя любить тишу. Я просто хочу бути щасливою дівчинкою", - сказала співачка.

Окрім того розповіла Лорак і про те, у яких наразі стосунках перебуває з ексчоловіком та батьком її доньки Муратом Налчаджиоглу, який невдовзі вдруге планує одружитися. Нагадаємо, що Лорак пішла від чоловіка через його численні зради.

Артистка зізналася, що їй було важко пробачити колишнього коханого. Вона провела велику роботу, перечитала багато книжок.

"Багато роботи власної провела. Але передусім любов до іншої людини починається з любові до себе. Я люблю, поважаю себе. І мене повинні любити й поважати. Не втрачайте ресурс на того, хто не гідний вас", - порадила Лорак.

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