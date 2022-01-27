Ані Лорак спантеличила фанів дивними танцями та нарвалася на критику: "Сексуальності нуль"

Артистка показала фрагмент нової пісні.

Співачка Ані Лорак спантеличила шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram.

У фотоблогу виконавиця розмістила ролик, де постає на тлі екзотичної рослинності та готелю. Ймовірно, відео було зняте під час відпочинку артистки у теплих краях.

У ролику Лорак постає у комбінації зеленого кольору з топу і обтислої міді-спідниці. Ані танцює і підспівує у відео нову пісню.

Проте, далеко не всі шанувальники оцінили фігуру зірки та її рухи. Когось вони навіть здивували. Фани більше розкритикували, ніж лишилися у захваті від побаченого: "руки в ліс, тіло по дрова", "дивно. Рухи не суперзірки, а тиктокерки-аматорки", "така красуня була, що з собою зробила", "хоч би як дупою не вертіла, а сексуальності нема", "мені дуже важко її слухати, мені здається вона не співає, а репетує. Її голос на голову просто давить і одразу якась тривога підступає".

Зазначимо, що у серпні 2021-го Ані Лорак вперше за сім років дала сольний концерт в Україні. Артистка виступила в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

Виступ Лорак тривав півтори години. Людей зібралося стільки, що яблуку не було де впасти.

Як відомо, до цього Лорак давала концерт 2014-го.Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

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