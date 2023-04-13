Ані Лорак та її життя в Росії: стала коханкою, загрузла в боргах і не змогла втекти з країни

Відомий блогер Богдан Беспалов приголомшив інформацією про життя співачки Ані Лорак у росії. Він розповів про чималі борги зрадниці та статус коханки.

За інформацією Беспалова, яку йому надало близьке оточення артистки, вона по вуха у боргах. Зрадниця намагається знайти бодай якийсь спосіб, аби заробити кошти та не залишитися взагалі без грошей.

"Дехто з команди Лорак із задоволенням з нами поділився інфою. Анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів, навіть запускає авторський курс чи гайд DIVA. Для чого це все? Адже з фінансами не все так добре...", - розповів блогер на своєму YouTube-каналі.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Серйозні фінансові проблеми у виконавиці почалися декілька років тому. Зокрема, за неї серйозно взялася податкова служба, яка минулого року закрила компанію артистки, а нині планує повністю її ліквідувати. Це сталося тому, що Лорак обманом не сплачувала повну суму податків та суттєво їх занижувала. Ба більше, Лорак ще виплачує борги своїх екскоханців, зокрема й ті, які свого часу були в її колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу.

"Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби. Тому всі її рахунки заморожені. Причиною цього стала відсутність обов'язкових відрахувань, а також надання звітності протягом року. До 2021 року компанія артистки виплачувала від 160 до 850 тисяч рублів податкових щороку", - зазначив блогер.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка намагалася покинути рф. Лорак планувала виїхати до Дубая, але коштів на це у неї не вистачило. Також вона хотіла переїхати до Туреччини та навіть звернулася за допомогою до колишнього чоловіка Мурата, але той навідріз відмовився їй допомагати.

Нині єдиний шанс Лорак заробити кошти та почати виплачувати борги – це поїхати у гастрольний тур країною-агресоркою. Тим більше через запис нового альбому та закупівлю декорацій фінансовий стан зрадниці погіршився, адже вона взяла кошти у борг у впливового росіянина, що наближений до кремля, а гроші йому треба віддавати.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однак з туром не все складається вдало, адже концерти скасовують, бо нібито Ані допомагає фінансово ЗСУ. Нині артистку перевіряють на рахунок допомоги Україні та навіть хочуть визнати "іноагенткою".

"Торговельний знак Ані Лорак зареєстровано в різних країнах виключно за українським паспортом. Інформація у вільному доступі, іншого громадянства в неї немає. Найбільший страх Кароліни зараз, якщо Кремль піде проти неї в контексті скандалу про нібито допомогу ЗСУ, то її майно буде конфісковано за невиплату податків", - додав блогер.

До речі, в особистому житті зрадниці теж не все добре складається, на свого нинішнього обранця, "духовного наставника" Ісаака Віджраку, Лорак теж не може покластися, адже він її просто використовує.

Ані Лорак зі своїм коханцем / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

У коханця співачки є маленький син та дружина, з якою чоловік не розлучився і не планує цього робити. Тож Лорак перебуває у статусі коханки. Тим часом дружина Ісаака знає про його стосунки з виконавицею, але закриває на це очі. А все тому, що Віджраку хоче використати Лорак та заробити на її імені.

"Лорак його коханка і це не є секретом. Тим паче його дружина знає і закриває на це очі. Для нього це шанс через ім'я Кароліни завезти до себе на постійну клієнтуру московську еліту, адже туди входить співачка", - додав Беспалов.

Коханець Ані Лорак зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Нині Лорак покладається лише на російських друзів, таких як путініст Філіп Кіркоров, та сподівається, що вони їй допоможуть. До України зрадниця вже не повернеться, адже тут на неї ніхто не чекає. Як зазначила співачка Оля Полякова, про Лорак треба взагалі забути, адже вона людина без мізків та совісті.

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