Ані Лорак у боді кольору рожевого золота похизувалася звабливими вигинами тіла

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Співачка Ані Лорак, яка раніше у бікіні продемонструвала апетитний бюст та пишні сідниці, продовжує тішити фанів звабливими кадрами.

Цього разу артистка поділилася знімком із нещодавньої фотосесії. На світлині 42-річна Ані демонструє розкішну фігуру у боді кольору рожеве золото і пальті темнішого відтінку.

Образ Лорак доповнила розпущеним волоссям та ланцюжками на шиї. Шанувальники не втримали емоцій та, як завжди, наговорили кумирці приємних слів.

instagram.com/anilorak

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Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак у черговій мінісукні на святкуванні 10-річчя доньки обурила фанів. Артистка спантеличила фанів зовнішнім виглядом.

Зазначимо, що наразі Ані Лорак живе та працює у Росії. В Україні вона востаннє давала концерт у листопаді 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками.

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