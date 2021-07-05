Ані Лорак у боді кольору рожевого золота похизувалася звабливими вигинами тіла

Артистка розбурхала уяву шанувальників.
Співачка Ані Лорак, яка раніше у бікіні продемонструвала апетитний бюст та пишні сідниці, продовжує тішити фанів звабливими кадрами.
Цього разу артистка поділилася знімком із нещодавньої фотосесії. На світлині 42-річна Ані демонструє розкішну фігуру у боді кольору рожеве золото і пальті темнішого відтінку.
Образ Лорак доповнила розпущеним волоссям та ланцюжками на шиї. Шанувальники не втримали емоцій та, як завжди, наговорили кумирці приємних слів.
- Кароліно, який чудовий вигляд ви маєте! Приклад чарівного поєднання таланту, краси
- Ви прекрасні! Одразу видно, дуже багато роботи проведено
- Я у захваті від ваших форм
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак у черговій мінісукні на святкуванні 10-річчя доньки обурила фанів. Артистка спантеличила фанів зовнішнім виглядом.
Зазначимо, що наразі Ані Лорак живе та працює у Росії. В Україні вона востаннє давала концерт у листопаді 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками.