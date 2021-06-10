Ані Лорак у мінісукні показала, як з ексчоловіком відсвяткувала 10-річчя доньки

Артистка підготувала дитині справжнє свято.

Співачка Ані Лорак 9 червня відсвяткувала перший ювілей доньки Софії.

Дівчинці виповнилося 10 років. З цієї нагоди зіркова мама влаштувала дитині справжнє свято. Артистка зібрала друзів Соні в одному з закладів у Москві. Для заходу Лорак вбралася у чорну мінісукню, яку доповнила босоніжками на підборах.

Залу Ані прикрасила величезними червоними кульками.

instagram.com/anilorak

instagram.com/muratnalca

"Любо моя донечко, вітаю тебе. День твого народження - мій найулюбленіший день в році! Ти унікальна. Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітко!" – привітала Лорак доньку.

instagram.com/anilorak

Цікаво, що на святі також був присутній і ексчоловік виконавиці, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу. Чоловік спецільно з Києва прилетів до Москви на свято доньки. На день народження дівчинці батьки презентували ляльку, про яку вона дуже мріяла.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що декілька місяців тому Ані Лорак заскочили в обіймах ексчоловіка-зрадника Мурата. Екси спровокували чутки про возз’єднання.

Зазначимо, що 31 січня 2019 року співачка Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. Приводом для такого рішення зірки стали численні зради її чоловіка. Проте до липня 2018-го чутки про походеньки Мурата так і лишалися чутками.

А у липні до Мережі потрапив відеодоказ того, що Налчаджиоглу таки скочив у гречку. У ролику Мурат обіймав та гладив загадкову брюнетку у своєму ресторані в Києві.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання