Ані Лорак у Росії перевірили стосовно допомоги ЗСУ і винесли зрадниці вердикт

Співачку-зрадницю Ані Лорак, яка живе та працює у РФ і мовчить про війну в рідній Україні, в Росії перевірили на рахунок допомоги ЗСУ.

Як у себе в Telegram-каналі написав російський пропагандист Віталій Бородін, "у контролюючих органів до неї запитань нема". Також Бородін закликав пожаліти бідну Кароліну Куєк (справжнє ім'я Лорак), яка стала "жертвою політичного режиму України".

Мовляв, в Україні Лорак "спеціально створили образ зрадниці Росії", але, як показала перевірка, Лорак як була запроданкою, так нею і лишилася.

Висловив пропагандист і сподівання, що "душею Ані Лорак з Росією і точно не в політиці":

"Вважаю, що підстав для скасування концертів у Росії немає, тому що для цього має бути, як мінімум, порушено кримінальну справу проти Лорак або рішення суду. Цього нічого немає, тому й запитань більше нема з нашого боку, тема закрита", - видав пропагандист.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Ані Лорак почали масово скасовувати концерти у РФ. А все через те, що росіяни запідозрили артистку у тому, що фінансово допомагає українським військовим. На таку думку окупантів наштовхнув допис Лорак в Instagram, де вона українською написала, як її брат ховається від обстрілів у підвалі. Окрім того Лорак раніше заявляла, що знає, як любити та підтримувати свою країну, а робить це непублічно.

Згодом Лорак поквапилася виправдатися перед росіянами, що не допомагала ЗСУ. Але в Росії її все ж таки захотіли перевірити. Тим часом українські блогери та волонети підтримали цю історію і почали жартувати, що Лорак "має добре працювати, бо нам потрібні російські гроші".

А наприкінці квітня, коли Москву атакували дрони, у Мережі подякували Лорак за "допомогу". Зокрема, на одному з дронів, який впав на російську столицю, була наліпка "Фонд помсти Ані Лорак".

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