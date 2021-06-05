Ані Лорак у спортивному топі та лосинах похизувалася стрункою фігурою

Артистка регулярно займається у спортзалі.

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно хизувалася формами у бікіні, цього разу показала, як підтримує свою фігуру у тонусі.

Гарні параметри артистки є результатом її міцної сили волі та регулярних тренувань у спортзалі. Тож на сторінці в Instagram артистка запостила декілька знімків, зроблених у залі. На фото Лорак позує у чорному спортивному топі та легінсах.

instagram.com/anilorak

Захоплені зовнішнім виглядом Ані фанати одразу ж наробили їй безліч компліментів:

Яка ж у вас ідеальна фігура

42 роки, а який вигляд має. Цукерочка!

Яка красуня

instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що не так давно Ані Лорак у відвертому купальнику позасмагала на яхті. Співачка поділилася знімками з морського відпочинку.

Нагадаємо, що в Україні Ані Лорак востаннє виступала у листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пов'язували із тим, що співачка виступає з концертами в Росії, яка дуже агресивно налаштована проти України та фінансує тероризм на Донбасі.

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