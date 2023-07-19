Ані Лорак у затісному купальнику стала посміховиськом у Мережі: "Гладка і дерев'яна"

Співачка-зрадниця Ані Лорак вчергове нарвалася на хейт юзерів після того, як оприлюднила дивакувате відео в Instagram.

У своєму фотоблогу мовчунка розмістила короткий ролик, на якому постала в чорному суцільному купальнику, на підборах та в окулярах. Щоправда, замість того, щоб підкреслити фігуру артистки, вбрання лише зробило акценти на недоліках форм Лорак. Купальник передавив стегна артистки, виставивши їх не з кращих ракурсів.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також фани були здивовані рухами Лорак. Вона намагалася якось звабливо станцювати, проте це мало скоріше незграбний вигляд. У коментарях під відео юзери відверто написали, що думають стосовно побаченого:

Вона ніколи не була пластичною, і зараз це довела ще раз

Яка ж вона дерев'яна

Навіщо себе показувати такою, це ж смішно

Яка вона жирна стала

Зазначимо, що в кінці відео з'явився новий бойфренд співачки Ісаак Віджраку. Він долучився до її танців, щоправда, закрив собою обраницю.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак з бойфрендом / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розкритикували після того, як вона порівняла свої фото в молодості і зараз. Втім фани звернули увагу, наскільки зовнішність артистки змінилася після пластики.

Зазначимо, що Ані Лорак, яка родом з України, після повномасштабної війни рф проти нашої країни залишилася жити і працювати в країні-терористці. Про війну в рідній країні виконавиця мовчить, а в інтерв'ю називає вторгнення "сталося, що сталося".

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