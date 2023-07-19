Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ані Лорак у затісному купальнику стала посміховиськом у Мережі: "Гладка і дерев'яна"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
699
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ані Лорак у затісному купальнику стала посміховиськом у Мережі: "Гладка і дерев'яна"

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Артистка дивакуватим відео викликала обурливу реакцію у юзерів.

Співачка-зрадниця Ані Лорак вчергове нарвалася на хейт юзерів після того, як оприлюднила дивакувате відео в Instagram.

У своєму фотоблогу мовчунка розмістила короткий ролик, на якому постала в чорному суцільному купальнику, на підборах та в окулярах. Щоправда, замість того, щоб підкреслити фігуру артистки, вбрання лише зробило акценти на недоліках форм Лорак. Купальник передавив стегна артистки, виставивши їх не з кращих ракурсів.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також фани були здивовані рухами Лорак. Вона намагалася якось звабливо станцювати, проте це мало скоріше незграбний вигляд. У коментарях під відео юзери відверто написали, що думають стосовно побаченого:

  • Вона ніколи не була пластичною, і зараз це довела ще раз
  • Яка ж вона дерев'яна
  • Навіщо себе показувати такою, це ж смішно
  • Яка вона жирна стала

Зазначимо, що в кінці відео з'явився новий бойфренд співачки Ісаак Віджраку. Він долучився до її танців, щоправда, закрив собою обраницю.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак з бойфрендом / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак з бойфрендом / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розкритикували після того, як вона порівняла свої фото в молодості і зараз. Втім фани звернули увагу, наскільки зовнішність артистки змінилася після пластики.

Зазначимо, що Ані Лорак, яка родом з України, після повномасштабної війни рф проти нашої країни залишилася жити і працювати в країні-терористці. Про війну в рідній країні виконавиця мовчить, а в інтерв'ю називає вторгнення "сталося, що сталося".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
699
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація