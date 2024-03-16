Ані Лорак хоче відмовитися від українського громадянства за порадою відомого артиста-путініста – ЗМІ

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка подала документи на отримання російського паспорта, зробила це під впливом друга-путініста.

Як повідомило джерело виданню oboz.ua, скандальну співачку наштовхнув на таке рішення її давній друг, кремлівська маріонетка Філіп Кіркоров. Інсайдер стверджує, що саме він порадив "голубці миру" позбавитися українського паспорту якнайшвидше, адже інакше у неї зовсім заберуть можливість заробляти криваві рублі й вона стане нікому непотрібною.

До того ж нещодавно низка РосЗМП (засоби масової пропаганди - прим. ред.) повідомляли про можливе позбавлення заробітку всіх артистів без громадянства РФ, які не висловили свою чітку позицію стосовно війни. Вочевидь, одіозна співачка дуже переймається своїми заробітками та нерухомістю в країні-терористці, тому все ж офіційно стає на бік путінської кровопролитної війни.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Кіркоров бачився в одному з московських ресторанів з Кароліною (справжнє ім'я Лорак – прим. ред.), де попередив її, що пан Бородін (голова Федерального проекту боротьби з корупцією – прим. ред.) ініціює звернення в Кремль стосовно "неоднозначних" артистів, і там підтримають це прохання, підписавши закон. Лорак зараз хоче врятувати свою дупу та можливість заробляти", - розповів інсайдер.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, що РосЗМП 15 березня повідомило, що Ані Лорак успішно пройшла перевірку документів. Зокрема, встановили, що вона "не спонсорувала ЗСУ". Втім, тепер країна-терористка чекає від зрадниці на чітку пропагандистську позицію стосовно війни.

Нагадаємо, раніше співак EL Кравчук висловився про проросійську співачку Ані Лорак та розніс її позицію.

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