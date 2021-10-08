Ані Лорак вперше прокоментувала, чи вважає зрадою виступи в Росії

Артистка також припустила, хто в Україні їй ставив палиці в колеса.

Ані Лорак – співачка, яка стала наймолодшою заслуженою артисткою України, здобула титул народної та посіла друге місце на престижному конкурсі "Євробачення".

Однак до неї в рідній країні склалося дуже неоднозначне ставлення. Сім років вона не давала інтерв'ю українським телеканалам та ігнорувала журналістів. Але для програми "ЖВЛ" виконавиця зробила виняток і дала ексклюзивне інтерв'ю.

Час від часу Лорак виставляє світлини з Києва у соцмережах, але здебільшого буває на прогулянці. А от концертів співачка не давала від 2014-го року. Чимало українців вважають її виступи недоречними, адже коли в Україні почалася війна, артистка не припинила виступати в Росії. Ба більше – постійно з'являлася на різних російських музичних преміях.

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"Мені вистачає любові. Тому я можу дарувати тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Я вже не знаю, що такого можна написати, щоб мене образити. Бо все це – суєта-суєт! Мені боятися немає чого", - зазначила Лорак.

Також Лорак називає себе пташкою, яка дарує людям музику без кордонів.

"А пташка завжди хотіла крилами на сцені так! Літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла – тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з "Євробачення". Ми робили тури. І я хочу в світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширяти. Тому що пташка, вона потребує більше місця, щоб літати. А крила в мене зростали", - зазначила артистка.

Та влітку 21-го пташка знову прилетіла на Батьківщину. І вперше після тривалої паузи у сім років дала два концерти в популярному нічному клубі Одеси. Виконавиця пояснила, чому не виступала стільки часу в Україні.

"Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична. Є замова від певних осіб. А приймати участь в якійсь грі, в мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли вбік наскільки я розумію, з'явилася можливість дати концерти", - поділилася Ані.

instagram.com/anilorak

Спочатку вона не захотіла говорити, хто ж міг ставити їй палиці у колеса, однак згодом припустила:

"Я можу тільки здогадуватись, що десь у куточку стоїть заздрість. Не хлопчика, тому що хлопчикам я подобаюсь. Дівчинки! Мені так інтуїтивно здається. Дівчинка каже: "Я так само хочу". Хтось постійно хоче щось про Ані Лорак написати. Якусь таку інформацію. Певно, є якісь інтереси", - зазначила Лорак.

А ще, зізнається співачка, їй і досі образливо через те, що у складний для неї час ніхто з українських артистів, впливових політиків чи бізнесменів її не підтримав. Окрім того Лорак не розуміє, чому одних артистів, які їздили до Росії, не цькували в Україні, а іншим не давали можливості працювати.

"Цей приклад, мабуть, моя історія, буде колись вивчатися. Тому що я перша людина, яка постраждала в таких непростих стосунках. Першою удар взяла я. А потім були інші виконавці. А потім почалися ситуації – подвійні стандарти. Одні їздили. А другі не могли. Хто це вирішував? Хто писав ці списки?" - додала артистка.

На українську сцену Лорак планує повертатися 2022-го року. А от відмовлятися від концертної діяльності у сусідній Росії - таких планів співачка не має.

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