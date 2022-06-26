Ані Лорак вперше від початку повномасштабної війни в Україні з'явилася на росТБ

Ані Лорак вперше від початку повномасштабної війни в Україні з'явилася на росТБ

Співачка Ані Лорак від початку повномасштабного вторгнення РФ до України жодного разу не висловила свою позицію і видалилися з Instagram.

А днями Ані Лорак вперше після війни, яку Росія розв'язала проти України, з'явилася на російському ТБ. Артистка взяла участь у програмі "Де логіка?".

В ефір випуск програми вийшов 17 червня, хоча був відзнятий 20 лютого. Разом з Лорак, з іншого боку грав український дует Artik & Asti, який також віддав перевагу працювати в країні-агресорці.

За весь час програми зірки, родом з України, жодного разу не згадали рідну країну та ймовірне вторгнення до неї з боку Росії.

Нагадаємо, раніше український журналіст Слава Дьомін пригадав, як на початку війни написав Ані Лорак та як вона на це відреагувала. Артистка, яка має чимало російських прихильників, вирішила мовчати про війну. Слава ж намагався змінити думку Лорак, аби вона почала підтримувати Україну та розповідала проте, що творять на українських землях окупанти.

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