Ані Лорак, яка від початку повномасштабної війни в Україні зникла, відшукалася в Росії

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про повномасштабну війну рф проти України, тривалий час взагалі не давала про себе знати.

Ані Лорак майже ніде не з'являлася, видалила свою сторінку в Instagram, та й в принципі зникла з інформаційного поля.

Жодної заяви про повномасштабну війну, яку росія розгорнула проти України, Лорак також не зробила. Подейкували, що справи в Лорак у росії теж йдуть не надто добре, мовляв, її компанію, яка займається організацією концертів та випуском кліпів й пісень, закрили через несплату податків. А концерти в росії нібито взагалі почали скасовувати через "критику спецоперації".

Втім, вперше за довгий час виконавиця-зрадниця з'явилася в інформаційному просторі – відео зі співачкою у себе в Instagram оприлюднила російська ведуча Альона Жигалова. У ролику Лорак зображена в ліфті, ведуча їй говорить: "Боже, хто це? Діва повернулася". На що співачка їй відповідає: "Так, це я!".

Тож, невдовзі Лорак дасть й інтерв'ю російській журналістці. Втім, фани були дуже розчаровані очевидною позицією Лорак: "Я до останнього сподівалася, що ви порозумнішаєте", "Кароліно, ви ж з Чернівців, з України, як так можна?", "гроші не пахнуть", "все з нею зрозуміло вже давно - запроданка".

До речі, зовсім нещодавно Ані Лорак раптом згадала, що вона родом з України. Артистка запланувала дати концерти в Німеччині та Чехії. Та в анонсі до виступу знаменитість зазначила, що вона – українка. Так, зрадниця Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" та "народною артисткою України".

Зауважимо, що днями Міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко зазначив, що тих артистів, хто підтримує або замовчує російську агресію, позбавлять звань народних артистів України. Ткаченко розповів, щоб для того, щоб позбавити звань артистів, які підтримують РФ, потрібно внести зміни до законодавства.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ані Лорак жодного слова не сказала про війну. Натомість вона вирішила залишитися в РФ та продовжила спілкуватися з артистами-путіністами, які підтримують вбивства українців.

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