Ані Лорак з ексчоловіком показали, як святкують перший ювілей доньки

Батьки привітали Софію зворушливими відео.

Сьогодні, 9 червня, день народження святкує донька співачки Ані Лорак та її ексчоловіка, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Софія.

Дівчинці виповнилося 10 років. З цієї нагоди батьки привітали дитину, запостивши у себе в Instagram колажі з її світлин. При чому, ані Лорак ані її екс у своїх відео одне одного не задіяли та не відмітили.

Так от у сторіс свого фотоблогу співачка розмістила колаж з фотографіями Софії у різний період її життя.

instagram.com/anilorak

Мурат же показав відео, на якому Софія постала у строкатій сукні та з макіяжем.

Окрім того у сторіс своєї сторінки в Insta Налчаджиоглу показав, що спеціально заради святкування дня народження доньки прилетів з Києва до Москви. Саме там дівчинка живе разом із зірковою мамою.

instagram.com/muratnalca

instagram.com/muratnalca

instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що декілька місяців тому Ані Лорак заскочили в обіймах ексчоловіка-зрадника Мурата. Екси спровокували чутки про возз’єднання.

Зазначимо, що 31 січня 2019 року співачка Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. Приводом для такого рішення зірки стали численні зради її чоловіка. Проте до липня 2018-го чутки про походеньки Мурата так і лишалися чутками.

А у липні до Мережі потрапив відеодоказ того, що Налчаджиоглу таки скочив у гречку. У ролику Мурат обіймав та гладив загадкову брюнетку у своєму ресторані в Києві.

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