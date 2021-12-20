Ані Лорак з пишною афрозачіскою на голові та у боді спантеличила образом

Артистка поексперементувала з зовнішнім виглядом.

Співачка Ані Лорак не припиняє дивувати шанувальників сміливими експериментами над зовнішнім виглядом.

Наразі артистка активно бере участь у зніманнях новорічних концертів і для одного з таких виступів Лорак вирішила неочікувано зробити зачіску афро. На сторінці в Instagram Ані поділилася серією знімків, на яких постає у блискучому боді та високих трусах, колготах в сіточку та ботфортах на високих підборах.

instagram.com/anilorak

"Новорічний марафон трива. На вас чекає багато сюрпризів цієї казкової ночі. Як вам моє перетворення?" – поцікавилася у фанів артистка.

instagram.com/anilorak

Шанувальники знаменитості поділилися на два табори. Хтось залишився у захваті від образу кумирки, а хтось не надто зрозумів такого луку: "вам личить абсолютно все", "у цьому образі нагадуєте Шер", "пісня дуже гарна, але образ не для неї", "Дуже екстравагантно та незвично! Мені дуже сподобалося, з такою зачіскою у вас якийсь особливий шарм", "а як на мене то це перебір".

instagram.com/anilorak

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