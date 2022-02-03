Ані Лорак захопила Мережу стрункою фігурою у купальнику: "Чарівна"

Зірка показала яскраві фото з відпочинку.

Співачка Ані Лорак насолоджується казковим відпочинком в теплих краях.

Так, зірка купається у сонячних променях, ходить на пляж, милується неймовірними пейзажами і ділиться новим контентом. У своєму Instagram виконавиця опублікувала яскраві фото з відпустки.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

На знімках Лорак позувала перед камерою у купальнику. Артистка, ймовірно, зібралася поплавати. Тому вона зайшла по пояс до води та вирішила зробити фото, коли її ноги омивало грайливою хвилею.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

До слова, фани виконавиці були раді, бачити свою кумирку такою щасливою. Вони побажали їй чудової відпустки. Втім, деякі не змогли не звернути увагу на гарну фігуру співачки.

Чарівна!

Яка гарна фігура! Гарного вам відпочинку!

Неймовірно гарна! І фігура, і душа!

Нагадаємо, що у серпні 2021-го артистка виступила в клубі в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у Мережі, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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