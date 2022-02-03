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Ані Лорак захопила Мережу стрункою фігурою у купальнику: "Чарівна"

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Ані Лорак захопила Мережу стрункою фігурою у купальнику: "Чарівна"

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Зірка показала яскраві фото з відпочинку.

Співачка Ані Лорак насолоджується казковим відпочинком в теплих краях.

Так, зірка купається у сонячних променях, ходить на пляж, милується неймовірними пейзажами і ділиться новим контентом. У своєму Instagram виконавиця опублікувала яскраві фото з відпустки.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

На знімках Лорак позувала перед камерою у купальнику. Артистка, ймовірно, зібралася поплавати. Тому вона зайшла по пояс до води та вирішила зробити фото, коли її ноги омивало грайливою хвилею.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

До слова, фани виконавиці були раді, бачити свою кумирку такою щасливою. Вони побажали їй чудової відпустки. Втім, деякі не змогли не звернути увагу на гарну фігуру співачки.

  • Чарівна!
  • Яка гарна фігура! Гарного вам відпочинку!
  • Неймовірно гарна! І фігура, і душа!

Нагадаємо, що у серпні 2021-го артистка виступила в клубі в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у Мережі, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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