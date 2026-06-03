Ані Лорак залишилась без концертів у Росії через її "неоднозначну" позицію: співачка виправдовується

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

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Співачка-зрадниця Ані Лорак залишилась без концертів у Росії через її «неоднозначну» позицію.

Скандальна виконавиця закриває очі на війну в Україні, продовжує жити в РФ та заробляти «кроваві рублі», в тому числі й з концертів російськими містами. Та, як виявилося, без вихваляння так званої «еСвЕо» на кожному кроці та розваг окупантів, Ані Лорак не так вже й раді.

Виконавиця мала виступити в таких містах, як Хабаровськ, Владивосток та Южно-Сахалінськ. Проте концерти скасували. Проти їхнього проведення виступила місцева влада. У Хабаровську та Южно-Сахалінську послались на формальні причини скасування, а от у Владивостоку прямо зажадали від Ані Лорак чіткої позиції щодо війни в Україні, а також їй пригадали нібито виступи для поранених українських військових 2014 року.

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Сама ж Ані Лорак виправдовується. В Instagram-stories вона пише, що «концерти скасували з незалежних від неї причин».

Допис Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Зазначимо, Ані Лорак після початку повномасштабної війни залишилась в Росії, при цьому вона вирішила відмовчуватися про злочини окупантів на українських землях. Також російське вторгнення до її рідної країни не змусило виконавицю відмовитися від «кровавих рублів». Торік артистка взагалі отримала паспорт РФ.

Нагадаємо, інша співачка-зрадниця Таїсія Повалій нещодавно поплатилась за свою проросійську позицію. У виконавиці конфіскували все майно в Україні, а також заочно засудили її до 12 років позбавлення волі. На тлі цього артистка подалась просити допомоги в Росії.

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