Ані Лорак "заспівала" патріотичну версію хіта "Полуднева спека" та порвала Мережу

У Мережі адаптували старий трек скандальної виконавиці та разом з влучним кліпом випустили його на сучасний лад.

Днями Мережу порвала патріотична версія хіта співачки-зрадниці Ані Лорак - "Полуднева спека".

Зокрема, на YouTube з'явився ролик, де скандальна виконавиця "співає" свій старий трек на сучасний лад. У композиції, яка отримала назву "Самотні м*скалі", артистка "висміює" російських окупантів та політиків та закликає донатити на ЗСУ. Також вже є кліп, де були взяті кадри зі старого відео на пісню "Полуднева спека" та додані фото знищеної російської техніки та розгромлених загарбників.

Ані Лорак / Фото: скриншот з відео

"Десантури вже нема, "вагнерів" нема й "ополчень" твоїх. Вам не жить ніде: вже бригада йде, де Кримський міст впаде... Полонені зеки, синя шваль. Шойгу злито: не вернеться "МіГ". Бо колони нема ніде, на жаль. Львів, як марево, Київ – міф. Зупиняю "КамАЗи" й кораблі. Там, де в попелі ждуть тебе. М*скалі... під безоднею небес", - співається в композиції.

Ані Лорак / Фото: скриншот з відео

Щоправда, співає патріотичну версію композиції, звісно ж, не сама Ані Лорак. Кмітливі користувачі створили трек за допомогою штучного інтелекту, використавши голос зрадниці. Хто саме є автором патріотичної композиції – невідомо. Хоча на початку кліпу вказується, що над кліпом працювали Валерій Залужний, Кирило Буданов, Сергій Стерненко і, звісно ж, сама Ані Лорак.

Користувачі Мережі були в захваті від патріотичної версії хіта Ані Лорак. Трек вже встигли прозвати шедевром, а зрадниці спрогнозували нові допити та скарги в Росії від Z-патріотів. Тому не дивно, якщо незабаром Лорак буде виправдовуватися.

Шедеврально! Супер! Хіт! Хвала нейромережам! Хвала авторам і кліпмейкерам!

Це неперевершено, коли ввімкнув цю пісню руки автоматично почали донатити

Нарешті в Ані Лорак прокинувся наш рідний український патріотизм! Дякуємо, Кароліночко, за таку чудову пісню! Слава Україні!

Стара пісня Ані Лорак на новий лад: трек присвячений ЗСУ

Нагадаємо, Ані Лорак, попри війну в Україні, залишилася жити в Росії та заробляє там кроваві рублі. Зрадниця відмовчується, що РФ вторглася на територію незалежної країни та щодня вбиває невинних людей. За це скандальній співачці почало прилітати від українців. Згодом у Мережі вигадали, як насолити зрадниці. Користувачі створили "Фонд помсти Ані Лорак" та заявили, що вона донатить на ЗСУ. Після цього скандальну співачку в РФ перевіряли на дискредитацію російської армії, а її концерти скасовувати.

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