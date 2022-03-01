Ані Лорак збирається виступити у Пітері, поки її співгромадян вбиває Росія

Артистка продовжує розважати окупантів.

Співачка Ані Лорак попри війну в Україні, продовжує жити своїм життям і, певно, думати про заробіток.

Так, виконавиця збирається вже завтра, 2 березня, виступити перед російською аудиторією у Санкт-Петербурзі. Відповідні афіші розвішені у місті, а артистка виступ не скасовувала. Окрім того, Лорак планує виступити у Воронежі, Ростові, Сочі та інших містах Росії.

Зазначимо також те, що Лорак тривалий час не коментувала вторгнення Росії до України. Але, аж на шостий день кровопролиття на нашій землі, вбивств росіянами дітей, вирішила таки залишити пост у Instagram.

Співачка розмістила фото, зроблене в одному з бомбосховищ в Україні, де зображені діти-сироти різних рочків з Кропивницького. Артистка згадала, що вона українка і закликала зупинити війну.

"Мої любі брати і сестри! В Україні йде війна! Вона вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше – діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців", - написала Лорак через шість днів після початку війни.

До речі, Лорак збиралася з концертами до України у травні. Серед міст, де хотіла виступити артистка, Херсон, Запоріжжя та Харків – які максимально були зруйновані російськими окупантами.

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