Ані Лорак жорстко розкритикували через уколи краси: "Її вже важко впізнати"

Співачка спантеличила фанів зовнішнім виглядом на новому відео.

Співачка Ані Лорак не аби як шокувала своїх прихильників нещодавнім відео у Instagram.

Виконавиця розмістила ролик, у якому закликає фанів прийти на її концерт. Ані постає у блискучій довгій сукні з високим вирізом від стегна. Зірка щиро усміхається і щось говорить. Проте навіть не гарне вбрання Лорак привернуло увагу її фанів.

Шанувальники були серйозно спантеличені зовнішнім виглядом кумирки.

Дехто вважає, що знаменитість серйозно перестаралася з уколами краси: Що буде з цією прекрасною леді за 10-20 років? Ми її не впізнаємо", "що у неї з обличчям? Я її не впізнаю", "раніше красивішою, природнішою була", "значить, я не одна очі протираю і не впізнаю її", " невже не бачить, що себе спотворює цими губищами".

Проте були й ті, хто став на захист зірки й зазначив, що це так просто невдало на обличчя Ані впало світло.



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