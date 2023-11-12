Аніта Луценко на рідкісному фото показала помітно підрослу 7-річну доньку

Спортсменка також розсекретила, до яких правил привчає дівчинку та яких сама дотримується.

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісне фото зі своєю 7-річною донькою. На знімку щаслива Аніта позувала поруч із Мією. Мама з донькою продемонстрували однаковий спортивний лук.

Окрім того, тренерка зізналась, до яких правил привчає 7-річну Мію та яких дотримується сама у вихованні. До слова, Аніта нарахувала 16 настанов, які має виконувати вона та донька. Отже, спортсменка робить з дівчинкою всі задачі ніби граючись. Аніта не розкриває секрети доньки, а Мія, своєю чергою, розуміє слово "ні".

Аніта Луценко з донькою / Фото: instagram.com/anitasporty

Також спортсменка не дозволяє доньці користуватися гаджетам та весь контент подає лише українською або англійською мовами. Кожного дня Мія має обов'язково читати 20 сторінок якоїсь книги.

Донька спортсменки сама обирає, що хоче їсти, а десерт вона може з'їсти після повноцінного прийому їжу. А от пити Аніта дозволяє доньці лише воду.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Спортсменка намагається не підвищувати голос на Мію, а якщо це станеться, то пропрацьовує інцидент з психологом. Окрім того, Аніта не змушує доньку займатися спортом професійно. Також в їхній родині є ще одне правило: коли Мія не розуміє жарти, то тренерка намагається їх пояснити.

Нагадаємо, раніше рідкісне фото з донькою показала гімнастка Лілія Подкопаєва. Знімок спортсменка опублікувала з нагоди 17-річчя Кароліни.

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