Аніта Луценко показала помітно підрослу 8-річну доньку і розсекретила її незвичайне захоплення

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко потішила рідкісним сімейним контентом із 8-річною донькою Мією.

Спортсменка майже не показує дівчинку у своєму фотоблогу. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. В Instagram Аніта Луценко опублікувала фото, на яких засвітилася й Мія, яка вже помітно підросла та змінилася. Дівчина саме працювала з планшетом.

Аніта Луценко з донькою / Фото: instagram.com/anitasporty

Як згодом поділилася тренерка, Мія має доволі незвичайне захоплення. Дівчина займається графічним малюванням. Спортсменка зазначила, що в її доньки талант, адже вже в юному віці вона створює шедеври. Тож, Аніта Луценко записала Мію на курси, аби та розвивала свої вміння під керівництвом спеціалістів у відповідній сфері.

"У наш час технологій у дітей є великий потенціал в навчанні, але дуже важливо знайти для них заняття, яке буде захоплювати. Мою Мію захоплює напрямок малювання і вже в юному віці вона може створювати шедеври! Я неймовірно захоплена її талантом", - поділилася тренерка.

Донька Аніти Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривай час показалася на публіці з молодшою донькою. Артистка продемонструвала, який зараз вигляд має 13-річна Фейт.

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