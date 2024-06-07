Аніта Луценко показала рідкісне фото 8-річної донечки та привітала її з особливим святом

Дівчинка святкує день народження.
Зіркова тренерка Аніта Луценко розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 7 червня, донька спортсменки Мія святкує день народження. З нагоди 8-річчя зіркова мама присвятила їй допис і показала, як шкидко підросла її іменинниця. Щоправда, обличчя показувати не стала. На зображенні Мія милується природою та позує поблизу водойми. Тим часом у дописі Аніта адресувала ніжні слова донечці.
"Як володарка офіційного звання "Мама Мії" відповідально заявляю: найкраща донечка в світі дісталась саме мені. З днем народження", - написала тренерка.
Зазначимо, під час повномасштабного вторгнення Аніта Луценко з донькою емігрували до Великої Британії. До слова, батьком дівчинки є коханий спортсменки – тренер цигун Олександр Лозовцев, з яким спортсменка офіційно не укладала шлюб. Як відомо, зірка не надто часто афішує особисте життя, тому не ділиться спільними фото й не розповідає про цивільного чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко показалася на прогулянці з донькою і замилувала рідкісним фото з нею, де засвітила її обличчя.
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