Аніта Луценко показала себе з вагою 80 кіло у білизні

Тренерка продемонструвала, який мала вигляд після пологів.
Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко показала, який вигляд мала після пологів.
Так, під час вагітності знаменитість набрала 19 кілограмів і після народження доньки важила 80 кіло. Цією інформацією зірка поділилася, оскільки порушила тему щодо того, чи варто йти від людини, якій не подобається твоя вага. Аніта зазначила, що сказати: "Ти молодець і ти зможеш" та "Якщо ти не схуднеш…" – різні речі. Як приклад, Луценко розповіла свою історію. В Instagram-stories вона зазначила, що навіть з вагою 80 кг вона жодного разу не почула від коханого, що вона не найкраща жінка у світі.
Тренерка додала, що у таких випадках партнерам ліпше підтримати кохану людину, а не погрожувати: "У моїй ідеальній картинці світу це: "Давай пробіжимося сьогодні разом, а мама побуде з дитиною 25 хв", "Давай кавунчик, а не пундик? Це ж смачно?", "Пішли прогуляємося".
"І це працює! Вага – не головне, головне кохання і підтримка від серця", – додала зірка та показала себе схудлу з коханим.
Луценко також опублікувала фото в білизні та звернулася до жінок, зазначивши, що тіло після пологів зміниться, варто лише дати трохи часу на відновлення.
Аніта додала, що за три місяці після пологів вона схудла до 52 кіло.
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