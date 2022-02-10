Аніта Луценко показала себе з вагою 80 кіло у білизні

Тренерка продемонструвала, який мала вигляд після пологів.

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко показала, який вигляд мала після пологів.

Так, під час вагітності знаменитість набрала 19 кілограмів і після народження доньки важила 80 кіло. Цією інформацією зірка поділилася, оскільки порушила тему щодо того, чи варто йти від людини, якій не подобається твоя вага. Аніта зазначила, що сказати: "Ти молодець і ти зможеш" та "Якщо ти не схуднеш…" – різні речі. Як приклад, Луценко розповіла свою історію. В Instagram-stories вона зазначила, що навіть з вагою 80 кг вона жодного разу не почула від коханого, що вона не найкраща жінка у світі.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Тренерка додала, що у таких випадках партнерам ліпше підтримати кохану людину, а не погрожувати: "У моїй ідеальній картинці світу це: "Давай пробіжимося сьогодні разом, а мама побуде з дитиною 25 хв", "Давай кавунчик, а не пундик? Це ж смачно?", "Пішли прогуляємося".

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

"І це працює! Вага – не головне, головне кохання і підтримка від серця", – додала зірка та показала себе схудлу з коханим.

Аніта Луценко з коханим / instagram.com/anitasporty

Луценко також опублікувала фото в білизні та звернулася до жінок, зазначивши, що тіло після пологів зміниться, варто лише дати трохи часу на відновлення.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Аніта додала, що за три місяці після пологів вона схудла до 52 кіло.

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