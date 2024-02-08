Аніта Луценко показала, як тренує Ірину Горову, і розсекретила, наскільки продюсерка схудла

Тренерка похизувалася успіхами своєї підопічної.
Українська тренерка Аніта Луценко розсекретила, що саме вона є персональним тренером продюсерки Ірини Горової.
Періодично Горова ділилася з підписниками в Instagram відео своїх тренувань і розповідала, які вправи робить. А цього разу Луценко запостила у себе в фотоблогу селфі з продюсеркою, а також відео, де фітнес-тренерка ретельно стежить, аби Ірина Горова правильно робила вправи.
Разом з тим Луценко похвалилася, що за вісім тижнів під її наглядом Горова змогла скинути шість кілограмів. Але й це не всі досягнення, якими Луценко похизувалася:
"Жінка, яка просто сповнена енергії, стилю, таланту, харизми! Обожнюю! За 8 тижнів роботи вдалося: схуднути на 6 кг, зробити тренування регулярною рутиною, стати на руки догори дригом вперше, відпрацювали техніку, вдягти улюблену сукню і бути в ній super-hot", - перерахувала Аніта.
Своєю чергою, підписники сторінки Луценко наробили компліментів їй та Ірини Горовій:
- Їй просто з тренером індивідуальним пощастило
- Ірина дуже класна! Щоразу, як бачу її, милуюся тим, як в ній поєднуються ніжність і сила
- Які круті дівчата!
- Прекрасні результати! Вітаю
Нагадаємо, днями донька Ірини Горової Наталя поділилася рідкісним фото зі своїм батьком, репером Юрієм Горовим, більш відомим як UGO.
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