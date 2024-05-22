Аніта Луценко позбулася довгого волосся і показалася з короткою стрижкою: фото до і після

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.

Спортсменка вирішила позбутися довгого волосся. Тож, тренерка пішла до салону краси. Там їй зробили нову стрижку. Перукар значно укоротив волосся Аніти. Тепер вона має стрижку каре.

Та це ще не всі зміни, на які наважилася спортсменка. Окрім стрижки, Аніта Луценко пофарбувала волосся. Щоправда, спортсменка не обрала кардинально інший колір. Тренерка лише оновила свій блонд, позбулася жовтизни та зробила відтінок більш холодним.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ой, все", - коротко поділилася своїми враженнями від змін Аніта.

Підписники Луценко у коментарях оцінили її новий образ. Вони написали тренерці чимало компліментів та зазначили, що їй неабияк пасує. Навіть зіркові підписники Аніти – співачка Віра Брежнєва та акторка Дар'я Трегубова – не залишили без уваги нову зачіску знаменитості.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Зазначимо, Аніта Луценко не з тих, хто боїться експериментувати з волоссям. У спортсменки були різні стрижки, зокрема й під хлопчика, а також вона чимало разів фарбувала волосся кардинально різними відтінками.

Нагадаємо, а от співачка Міка Ньютон вже тривай час ходить білявкою з коротким волоссям. Однак нещодавно виконавиця показала, який вигляд мала, коли була брюнеткою та з чубчиком.

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