Аніта Луценко розповіла, як у Таїланді поставила росіян на місце: "Вони були шоковані"

Також вона поділилася, де наразі живе із родиною.
Відома тренерка Аніта Луценко приїхала до Києва на декілька днів, аби презентувати власну книгу під назвою "15 вечорів із Хезер".
На закритій презентації побувала ТСН.ua і дізналася, чим живе зараз інфлюенсерка. Після початку повномасштабного вторгнення Аніта Луценко знайшла прихисток у британки, на ім'я Хезер, яка запросила її з родиною у власний будинок недалеко від Лондона.
"Мені хотілося їй якось віддячити, бо Хезер насправді змінила моє ставлення до віку і до життя в цілому", – зізналася Аніта на презентації книги "15 вечорів із Хезер". До слова, перед приїздом до Києва зіркова тренерка встигла ще з'їздити до Таїланду. У коментарі ТСН.ua Аніта Луценко поділилася своїми враженнями від цієї поїздки.
"Росіян там дійсно багато, але я з ними, якщо і спілкувалася, то тільки українською, хоча взаємодіяти з ними не було жодного бажання. Чесно, вони були шоковані, питали, чому я не переходжу на російську, а я їм кажу: "Ну ви ж розумієте мою українську?! Конфліктів особливих не було, але, звичайно, навіть поруч з ними знаходитися було не дуже приємно".
Також Аніта розставила крапки над і, де наразі проживає: "Я зараз живу в Іспанії, але кожні два місяці намагаюся бувати в Україні".
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