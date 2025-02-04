Аніта Луценко розповіла, як у Таїланді поставила росіян на місце: "Вони були шоковані"

Відома тренерка Аніта Луценко приїхала до Києва на декілька днів, аби презентувати власну книгу під назвою "15 вечорів із Хезер".

На закритій презентації побувала ТСН.ua і дізналася, чим живе зараз інфлюенсерка. Після початку повномасштабного вторгнення Аніта Луценко знайшла прихисток у британки, на ім'я Хезер, яка запросила її з родиною у власний будинок недалеко від Лондона.

Презентація книги Аніти Луценко

"Мені хотілося їй якось віддячити, бо Хезер насправді змінила моє ставлення до віку і до життя в цілому", – зізналася Аніта на презентації книги "15 вечорів із Хезер". До слова, перед приїздом до Києва зіркова тренерка встигла ще з'їздити до Таїланду. У коментарі ТСН.ua Аніта Луценко поділилася своїми враженнями від цієї поїздки.

"Росіян там дійсно багато, але я з ними, якщо і спілкувалася, то тільки українською, хоча взаємодіяти з ними не було жодного бажання. Чесно, вони були шоковані, питали, чому я не переходжу на російську, а я їм кажу: "Ну ви ж розумієте мою українську?! Конфліктів особливих не було, але, звичайно, навіть поруч з ними знаходитися було не дуже приємно".

Книга Аніти Луценко

Також Аніта розставила крапки над і, де наразі проживає: "Я зараз живу в Іспанії, але кожні два місяці намагаюся бувати в Україні".

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