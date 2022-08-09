Аніта Луценко розсекретила, у якій країні донька піде до першого класу та показала, що їй треба купити

Так, цьогоріч 6-річна Мія мала піти до першого класу в Україні. Втім, через повномасштабну війну РФ проти України, спортсменка вирішила віддати дівчинку до школи за кордоном.

Зараз вони донькою перебувають у Великій Британії. Саме там дівчинка в піде до першого класу. Про це Аніта написала на сторінці в Instagram.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ну що ж, маю поділитися із вами. Я вирішила, що в перший клас Мія має піти до школи в Британії. Для мене завжди було дуже важливо почати і закінчити в одній школі з тими самими друзями, це мій вдалий досвід і я завжди цього прагнула для Мії. Це було найголовніше останні роки приготувань до школи… Але все в урну… Сказати, що я зла, це нічого не сказати. Вкрасти в дитини 1 вересня без рідних поруч… Але ми всі з вами багато матюків знайдемо щодня на цю паРашу…" – написала тренерка.

Як розповіла знаменитість дівчинка навчатиметься у звичайній сільській школі, яка розташована за 1,5 годинах їзди від Лондона.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко висловила сподівання, що її донька почне навчатися в Британії, а закінчить школу в Україні. Власний дедлайн Аніти – повернутися додому до березня 2023 року.

Також блогерка показала, що школярам необхідно придбати. І це – гумові чоботи.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, в "Охматдиті" показали зворушливі знімки зустрічі голлівудської акторки Джессіки Честейн з дітлахами. Там були дітки й з тимчасово окупованого Херсона, й з Харкова, й з Одеси.

Читайте також: