Аніта Луценко спокусливо поплавала у басейні та засвітила пружні сідниці

Знаменитість захопила розкішними формами.
Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко неабияк розбурхала уяву своїх фанів пікантним контентом.
Зірка опублікувала в Instagram нове відео, де спокусливо поплавала у басейні. Так, на ролику тренерка у блакитному купальнику спочатку надпила свій коктейль, а потім почала плюхатися у воді таким чином, що засвітила свої пружні сіднички.
До слова, знаменитість зараз перебуває у Греції. Там тренерка насолоджується відпочинком, ніжиться на теплому сонечку та тішить своїх фанів цікавим контентом.
До речі, новий ролик зірки юзери теж не оминули. Вони засипали Аніту компліментами:
- Яка ж ти сексуальна!
- На це можна дивитися вічно!
- Що тут скажеш! Ти шикарна!
Читайте також: