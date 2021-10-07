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Аніта Луценко спокусливо поплавала у басейні та засвітила пружні сідниці

Аніта Луценко спокусливо поплавала у басейні та засвітила пружні сідниці

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Знаменитість захопила розкішними формами.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко неабияк розбурхала уяву своїх фанів пікантним контентом.

Зірка опублікувала в Instagram нове відео, де спокусливо поплавала у басейні. Так, на ролику тренерка у блакитному купальнику спочатку надпила свій коктейль, а потім почала плюхатися у воді таким чином, що засвітила свої пружні сіднички.

До слова, знаменитість зараз перебуває у Греції.  Там тренерка насолоджується відпочинком, ніжиться на теплому сонечку та тішить своїх фанів цікавим контентом.

До речі, новий ролик зірки юзери теж не оминули. Вони засипали Аніту компліментами:

  • Яка ж ти сексуальна!
  • На це можна дивитися вічно!
  • Що тут скажеш! Ти шикарна!

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