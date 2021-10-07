Аніта Луценко спокусливо поплавала у басейні та засвітила пружні сідниці

Знаменитість захопила розкішними формами.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко неабияк розбурхала уяву своїх фанів пікантним контентом.

Зірка опублікувала в Instagram нове відео, де спокусливо поплавала у басейні. Так, на ролику тренерка у блакитному купальнику спочатку надпила свій коктейль, а потім почала плюхатися у воді таким чином, що засвітила свої пружні сіднички.

До слова, знаменитість зараз перебуває у Греції. Там тренерка насолоджується відпочинком, ніжиться на теплому сонечку та тішить своїх фанів цікавим контентом.

До речі, новий ролик зірки юзери теж не оминули. Вони засипали Аніту компліментами:

Яка ж ти сексуальна!

На це можна дивитися вічно!

Що тут скажеш! Ти шикарна!

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