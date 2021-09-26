Аніта Луценко у білому купальнику похизувалась апетитними сідницями

Зірка показала, як відпочиває в Греції.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників пікантним фото.

Зірка в Instagram-stories опублікувала нову світлину. На знімку знаменитість позує в білому купальнику та сонцезахисних окулярах на шезлонгу. Аніта показала, як ніжиться на сонячному світлі.

До речі, тренерка має досить пружні та апетитні сіднички. Для фото Аніта обрала таку грайливу позу, яка гарно демонструє її підтягнуті форми.

Аніта Луценко в білому купальнику / instagram.com/anitasporty

"Час для відпочинку", - коротко підписала фото зірка.

Схоже, артистка вирішила не сумувати за літом, а поїхала відпочивати до теплої Греції.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна у купальнику показала, як відпочивала з родиною на морі. Зірка поділилась з шанувальниками сімейними світлинами.

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