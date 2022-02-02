Аніта Луценко у купальнику спричинила фурор в Мережі: "Дівчинка 16 років"

Аніта Луценко у купальнику спричинила фурор в Мережі: "Дівчинка 16 років"

Юзери захоплюються виглядом тренерки.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко спричинила фурор в Мережі фото в купальнику.

37-річна зірка поділилася з прихильниками новими кадрами з відпочинку. Їх вона оприлюднила у своєму Instagram. На світлинах Аніта граційно позувала біля басейну у бордовому купальнику. Зірка зібрала частину волосся у високу гульку та одягнула сонцезахисні окуляри.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Луценко під палким сонцем продемонструвала бездоганну фігуру та стрункі ніжки.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

"Думала, як би назвати серію фото і визначилася: "Прийде сіренький вовчок і вкусить за бочок", – написала спортсменка.

Зі свого боку, фоловери Аніти зазначили, з такою фігурою "вовчок залишиться голодним". Також фани поділилися, що тренерка має набагато молодший вигляд: "Яка тоненька та гарненька", "Залишиться голодним той вовчок", "Вам тут ніби 18", "Аніто, ви красуня!", "Дівчинка 16 років не більше".

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