Аніта Луценко у сльозах шокувала, як невдала операція зіпсувала їй вигляд живота, і показала фото

Зіркова тренерка Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію, яка зіпсувала їй зовнішній вигляд живота.

У своєму Instagram спортсменка поділилася, що хірургічне втручання їй знадобилося після пологів. Річ у тім, що під час вагітності Луценко набрала 80 кіло. Після пологів у знаменитості з'явилася пупкова грижа. Хоч зовні живіт мав нормальний вигляд, утім спортсменка відчувала дискомфорт та біль.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"З'явилася пупкова грижа…Зовні все більш-менш норм. Але боліло і потребувало "заштопування". Операція нескладна. Ідеш до хірурга і питаєш, що робити. Мені запропонували, якщо вже через пупок входити, то і діастаз трішки можна підшити. Під час преса завжди це відчувалося. Тому запитань в стилі "робити чи не робити" не було. Саме не стягується", - поділилася Аніта.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Тренерка наважилася на операцію. Утім, під час хірургічного втручання "щось пішло не так", і Луценко отримала не той результат, на який чекала. Знаменитість була шокована зовнішнім виглядом свого живота, тож приховувала його.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Наступні п'ять років ви бачили мене в лосинах, що були натягнуті вище пупка. Суцільні купальники стали моїми друзями. Попри те, що мій живіт був моєю гордістю…", - зізналась тренерка.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко після того, як поділилася наболілим, не могла стримати сліз. Спортсменка зізналась, що розплакалася, адже для неї це дійсно боляче.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

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