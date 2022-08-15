Аніта Луценко відповіла, чи планує повертатися до України та де перебуває її чоловік

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала до Великої Британії.

Тренерка Аніта Луценко, яка нині перебуває з кордоном, вирішила поспілкуватися зі своїми фанами.

В Instagram-stories у знаменитості запитали, чи планує вона повертатися до України. Аніта зізналась, що за кордоном жити не планує. Утім, до Києва тренерка поки не поспішає повертатися, адже боїться.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ні на секунду не було і немає думок осідати за кордоном", - зазначала Луценко.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

Також прихильники поцікавилися, де ж нині перебуває її чоловік – Олександр. Аніта зізналась, що він залишився вдома.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко розповіла, що нині дуже сумує за своїм довоєнним життям. Вона хоче повернутися додому, утім, поки це надто небезпечно.

"За своїм життям вдома. Коли все було стабільно і зрозуміло, класно і зручно", - зізналась зірка.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

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