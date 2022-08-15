Аніта Луценко відповіла, чи планує повертатися до України та де перебуває її чоловік

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала до Великої Британії.
Тренерка Аніта Луценко, яка нині перебуває з кордоном, вирішила поспілкуватися зі своїми фанами.
В Instagram-stories у знаменитості запитали, чи планує вона повертатися до України. Аніта зізналась, що за кордоном жити не планує. Утім, до Києва тренерка поки не поспішає повертатися, адже боїться.
"Ні на секунду не було і немає думок осідати за кордоном", - зазначала Луценко.
Також прихильники поцікавилися, де ж нині перебуває її чоловік – Олександр. Аніта зізналась, що він залишився вдома.
Луценко розповіла, що нині дуже сумує за своїм довоєнним життям. Вона хоче повернутися додому, утім, поки це надто небезпечно.
"За своїм життям вдома. Коли все було стабільно і зрозуміло, класно і зручно", - зізналась зірка.
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