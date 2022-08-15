Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аніта Луценко відповіла, чи планує повертатися до України та де перебуває її чоловік

Дата публікації
Перегляди
582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аніта Луценко відповіла, чи планує повертатися до України та де перебуває її чоловік

Аніта Луценко з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала до Великої Британії.

Тренерка Аніта Луценко, яка нині перебуває з кордоном, вирішила поспілкуватися зі своїми фанами.

В Instagram-stories у знаменитості запитали, чи планує вона повертатися до України. Аніта зізналась, що за кордоном жити не планує. Утім, до Києва тренерка поки не поспішає повертатися, адже боїться.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ні на секунду не було і немає думок осідати за кордоном", - зазначала Луценко.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

Також прихильники поцікавилися, де ж нині перебуває її чоловік – Олександр. Аніта зізналась, що він залишився вдома.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко розповіла, що нині дуже сумує за своїм довоєнним життям. Вона хоче повернутися додому, утім, поки це надто небезпечно.

"За своїм життям вдома. Коли все було стабільно і зрозуміло, класно і зручно", - зізналась зірка.

Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко поспілкувалася з фанами / Фото: instagram.com/anitasporty

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
582
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація