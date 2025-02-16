Аніта Луценко за кордоном потрапила до лікарні і розповіла про свою хворобу

Спортсменка вимушена була звернутися за допомогою до медиків.

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко за кордоном потрапила до лікарні.

Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram. Аніта опублікувала в сторіз фото, на якому вона зображена у лікарні із захисною маскою на обличчі. Знаменитість поділилася, що її неділя припиняє бути нудним. Зокрема, спортсменка занедужала та була вимушена звернутися за допомогою до місцевих лікарів.

До речі, тренерка також розкрила лайфгак, як спілкуватися з лікарями та пояснювати їм проблеми, якщо погано знаєш їхню мову. Аніті Луценко в цьому допоміг ChatGPT.

Аніта Луценко захворіла / Фото: instagram.com/anitasporty

"Швидка допомога. Вечір припиняє бути млосним. Європа, неділя, захворіла…І щоб ми робили без чату GPT. Нормально поговорили іспанською", - поділилася спортсменка.

Аніта Луценко захворіла / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко не стала розповідати, що саме її непокоїть. Однак тренерка поділилася, що їй призначили лікування антибіотиками, які вона має приймати протягом семи днів.

"Антибіотик сім днів", - коротко зазначила тренерка.

Аніта Луценко захворіла / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко в коментарі сайту ТСН.ua розповідала, як у Таїланді поставила росіян на місце. Також вона розсекретила, де наразі живе з донькою.

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