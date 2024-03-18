Аніта Луценко замилувала рідкісним фото з помітно підрослою 7-річною донькою

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вкрай рідко показує свою доньку в соцмережах.

Та цього разу спортсменка зробила виняток та, нарешті, опублікувала в Instagram рідкісний кадр із 7-річною Мією. На фото Аніта прогулювалася разом із донечкою. Під час прогулянки вони влаштували імпровізований фотосет.

Зокрема, Аніта разом із донечкою збиралися подарувати одне одній поцілунок і під час цього зробили кадр. Тренерка не стала залишати підпис під фото.

Аніта Луценко з донькою / Фото: instagram.com/anitasporty

Зазначимо, Аніта Луценко народила доньку Мію 7 червня 2016 року. Батьком дівчинки став коханий спортсменки Олександр Лозовцев, з яким спортсменка офіційно не укладала шлюб. Обранець тренерки теж є рідкісним гостем в її соцмережах, адже вона майже нічого про нього не розповідає та не публікує фото.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк опублікував рідкісне фото з донькою та приголомшив, як вона помітно підросла. Зокрема, Єві вже виповнилося 15 років.

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