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Аніта Луценко зізналася, чи подала до суду на хірурга, який понівечив їй живіт

Аніта Луценко зізналася, чи подала до суду на хірурга, який понівечив їй живіт

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Спортсменка розповіла, чи були покарані лікарі, які припустилися помилки.

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка пережила невдалу операцію з видалення пупкової грижі, відповіла, чи судилася з лікарями.

Так, знаменитість поділилася, що досі долає шлях реабілітації та поступово повертається до бажаних нею форм. Втім, до суду з позовом не зверталася й ніколи не отримувала вибачень від винних. Як зізнається Луценко, лікар, який нашкодив її тілу, не вбачав жодних проблем у результаті операції.

"Я не подавала позовів до суду і ніхто мені не телефонував теж. Коли я звернулась до цього лікаря з питаннями після операції, то не помітила жодної емпатії або ж бажання допомогти. Він сказав, що все ідеально. Хоча ідеально скоріше було до операції, порівняно з результатом. Зараз я в процесі реабілітації, і мій живіт вже наближається до нормального", - зізналася Аніта в інтерв'ю oboz.ua.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, тренерка Аніта Луценко раніше розповідала, що їй зробили невдалу операцію з видалення пупкової грижі після вагітності та підшили діастаз. Через недбалість лікарів живіт зірки залишився понівеченим. Втім, через деякий час зважилася на пластику і похизувалася результатами до та після операції.

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