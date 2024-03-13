Аніта Луценко знову зробила операцію і показала як виправила помилку хірурга, який понівечив їй живіт

Відома українська тренерка Аніта Луценко знову наважилася лягти під ніж хірурга, аби виправити невдалу пластику живота.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість поділилася кадрами з операційної, а також зізналася, що ця операція теж не минула без ускладнень. Як розповіла Луценко, їй дуже хотілося повернути колишній вигляд свого живота, тож два тижні тому вона зробила ще одну операцію:

"Закінчу історію "Пупок". На Новий рік я вирішила, що більше не хочу тримати ці думки в голові 24/7 і вирішила знайти, хто переробить цю "прекрасну" роботу. Знайшла лікаря, записалась на консультацію. Сказав, що все зробить. Мій запит був: повернути, як було до першої операції. Все минуло гуд.. Лікар сказав, що було складно та багато фіброзної тканини", - пояснила спортсменка.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Втім, як поділилася Луценко, цього разу інший лікар зумів повернути естетичний вигляд її животу. Й хоча на відновлення потрібен буде рік, тим не менш Аніта вже задоволена результатом. Також тренерка поділилася фото до та після операції:

"Щаслива, що наважилася. Хоча думала, що за два тижні вже стрибатиму. Але поки що відновлююсь. Ношу корсет і дуже обережна. Лікар сказав, що живіт прийде в норму за рік. Після тренування стало краще. Поки що відчуваю, що довго лежала, і тіло має стати на місце", - поділилася Аніта.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Разом з тим спортсменка зізналася, що жалкує про те, що коли робила першу операцію не приділила набагато більше уваги лікарю, до якого врешті пішла:

"Про що я жалкую: що не приділила у 10 разів більше уваги пошуку лікаря; що довірилася, коли лікар сказав, зроблю вам без сітки. Це була помилка. Чи то на мені провели експеримент чи що; не потрібно було набирати так багато ваги під час вагітності", - підвела підсумки тренерка.

Нагадаємо, днями Аніта Луценко зі сльозами на очах розповіла, як зробила невдалу операцію на животі. Тренерка лягла під ніж хірурга, аби видалити пупкову грижу, яка з’явилася після пологів, а також підшила діастаз.

Читайте також: