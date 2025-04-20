Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Відома українська тренерка Аніта Луценко натякнула на проблеми в стосунках із коханим Олександром Лозовцовим.

Спортсменка не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. На проєкті "Ближче до зірок" Аніта говорить, що дотримується думки, що чим менше розповідаєш – тим краще живеш. Ба більше, знаменитість додала, що в неї немає бажання ділитися проблемами. На останок Луценко попросила закрити запитання про чоловіка, додавши: "Давайте не про сумне". Користувачі одразу запідозрили, що таким чином тренерка натякнула на проблеми в стосунках. Тим більше за останні роки коханий жодного разу не з'явився у фотоблогу Аніти, хоча до цього, хоч і вкрай рідко, але вона все ж таки публікувала їхні спільні фото.

"Менше розповідаєш – краще живеш. У мене немає бажання висвітлювати своє життя. Мені здається, це трошки ненормально. Мені здається, я не настільки сильна особистість для того, щоб ще з мільйоном ділити свої проблеми. Давайте не про сумне", - відрізала спортсменка.

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Аніта Луценко з чоловіком та донькою / © instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Більш охоче Аніта Луценко розповіла про 8-річну доньку Мію. Дівчинка навчається за кордоном. Спортсменка обрала одну зі шкіл Великої Британії, адже вважає, що там Мія отримає якісну освіту. Утім, тренерка також хоче, аби її донька чудово знала українську, тож читає їй казки лише рідною мовою. Також Мія має додаткові уроки з вчителькою.

"Я на момент початку війни була у відпустці і застрягла в Таїланді. Треба було приймати рішення, куди рухатися далі. Найголовніше питання – Мія має йти до першого класу. У мене була вчителька англійської мови, вона каже, що найкраща освіта – це британська. Звичайно, казки ввечері – всі книжки з України. Я знайшла вчительку української мови", - говорить спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив розрив із коханою, бізнесвумен Світланою Готочкіною. Ба більше, артист неочікувано став новим героєм романтичного реаліті "Холостяк".