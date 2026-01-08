ТСН у соціальних мережах

Аніта Луценко показала рідкісні фото з підрослою 9-річною донькою і здивувала, чому з нею тяжко

Спортсменка здивувала самодисципліною Мії.

Аніта Луценко

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко вперше за тривалий час показала свою 9-річну доньку.

Мія доволі рідкісний гість в маминому Instagram. Проте цього разу Аніта Луценко потішила підписників та опублікувала серію світлин із донькою.

Кадри були зроблені в різний період: і взимку, і  теплу пору року. Тож, на знімках можна розгледіти, як 9-річна Мія вже помітно підросла та змінилась.

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Також Аніта Луценко розсекретила, чому їй іноді буває тяжко з донькою. Виявляється, все через вподобання Мії в їжі. За словами спортсменки, дитина неабияк правильно харчується, і вона самостійно обирає ті чи інші продукти. Хоча сама Аніта Луценко була б тільки рада, якщо в доньки було б різноманіття в їжі.

"Людину, що їсть здоровіше за Мію, я не знаю. І не можу сказати, що це мій вплив, бо я б і рада, щоб вона мала більше різноманіття", - ділиться спортсменка.

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

У доньки Аніти Луценко є певний перелік продуктів, що вона споживає. На експерименти Мія не наважується. Окрім того, тренерка збирає доньці лотки з їжею. Спортсменка говорить, що іноді з Мією буває тяжко, але вона насправді заздрить їй, що та може так спокійно дотримуватися правильного харчування.

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Зазначимо, Аніта Луценко народила доньку 2016 року. Батько Мії - Олександр Лозовцов. Спортсменка тривалий час перебувала з чоловіком у стосунках, хоча в офіційному шлюбі вони не були. У грудні Аніта повідомила, що розійшлась з обранцем.

