Аніта Луценко показала себе з вагою у 80 кг і як за чотири місяці повернула тіло у форму

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Відома українська тренерка Аніта Луценко показала, який вигляд мала з вагою у 80 кілограм.

Спортсменка набрала зайву вагу під час вагітності. Спочатку Аніта Луценко гладшала поступово. Тренерка зізнається, що на 6-му місяці вагітності мала ще досить стрункий та підтягнутий вигляд. Водночас спортсменка не обмежувала себе в їжі. Ба більше, тренерка навіть хотіла якомога більше набрати, аби потім власним прикладом показувати, як схуднути. Щоправда, коли вага почала збільшуватися, Аніті стало незручно через об’єми та важкість.

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Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Зізнаюся! Мені завжди дорікали, що я не можу зрозуміти тих, хто худне, бо я худа. І я вирішила, що наберу і скину. Тому їла просто все по максимуму. Але щось пішло не так… Внутрішня поверхня стегна, що треться одна об одну. Об’єми, до яких я не звикла в просторі. Важкість. Про стиль мовчу», — зізнається спортсменка.

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Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Після пологів Аніта Луценко почала повертати своє тіло у форму. Щоправда, це виявилося не так легко, як їй спочатку здавалось. Спортсменка дотримувалась правильного харчування, але без фанатизму, і робила легкі вправи. Однак вага зупинилась на позначці 60 кг і нікуди не зрушувала. Та Аніта Луценко не опускала руки і продовжувала дотримуватися харчування та займатися спортом.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Почався час повернення до форми. Але все було не так легко, як гадалось. Харчування і вправи. В основному лежачи чи випадами гуляю з візком. Вага падає, але дуже повільно. 60 кг на вагах нікуди не зрушують. Щоб не робила: 60 кг і все. Якби не моя професія тренерки, могла б здатися. Але в голові: просто продовжуй нормально харчуватися і мінітренування», — говорить тренерка.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Врешті, за чотири місяці Аніта Луценко повернула своє тіло у форму. Спортсменка говорить, що, можливо, варто було б повільніше це робити, однак її досвід саме такий.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар’я Петрожицька розкрила свою найбільшу вагу. Також артистка зізналась, чому їй тяжко схуднути.

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