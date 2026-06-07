ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Аніта Луценко показала свою підрослу 10-річну доньку та зворушила, як з роками вона змінювалася

Зіркова мама присвятила Мії зворушливе вітання з нагоди свята.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Аніта Луценко з донькою

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко потішила сімейним контентом з донькою Мією.

Сьогодні, 7 червня, дівчинка святкує свій ювілей. Їй виповнилося 10 років. Тож з цієї нагоди Аніта опублікувала низку фотографій в Instagram і показала зміни іменинниці від народження до більш дорослого віку. На архівних фото Мія постає ще зовсім маленькою на руках, а тепер стала значно дорослішою та демонструє неабиякі успіхи.

Зокрема, зірка поділилася, що Мія росте здібною до творчості, займається активними видами спорту й володіє одразу чотирма мовами. А ще тренерка додала, що пишається бути мамою своєї донечки та відчуває легкість у материнстві.

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Ти навчила мене бути мамою. 10 років. Я почуваюсь дуже комфортно в цій ролі. Бути твоєю мамою легко і фантастично розвиваюче! Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча, ти неймовірно малюєш, катаєшся на серфі, читаєш, бо хочеш, володієш чотирма мовами, відкрита, така, яка підтримає, і з неймовірним почуттям гумору», — зворушила Луценко.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська публічно привітала свого чоловіка Валентина. Артистка підготувала для нього сюрприз і замилувала їхньою романтикою в Одесі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie