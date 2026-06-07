Аніта Луценко показала свою підрослу 10-річну доньку та зворушила, як з роками вона змінювалася

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

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Відома українська тренерка Аніта Луценко потішила сімейним контентом з донькою Мією.

Сьогодні, 7 червня, дівчинка святкує свій ювілей. Їй виповнилося 10 років. Тож з цієї нагоди Аніта опублікувала низку фотографій в Instagram і показала зміни іменинниці від народження до більш дорослого віку. На архівних фото Мія постає ще зовсім маленькою на руках, а тепер стала значно дорослішою та демонструє неабиякі успіхи.

Зокрема, зірка поділилася, що Мія росте здібною до творчості, займається активними видами спорту й володіє одразу чотирма мовами. А ще тренерка додала, що пишається бути мамою своєї донечки та відчуває легкість у материнстві.

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Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

«Ти навчила мене бути мамою. 10 років. Я почуваюсь дуже комфортно в цій ролі. Бути твоєю мамою легко і фантастично розвиваюче! Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча, ти неймовірно малюєш, катаєшся на серфі, читаєш, бо хочеш, володієш чотирма мовами, відкрита, така, яка підтримає, і з неймовірним почуттям гумору», — зворушила Луценко.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська публічно привітала свого чоловіка Валентина. Артистка підготувала для нього сюрприз і замилувала їхньою романтикою в Одесі.

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