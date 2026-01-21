Аніта Луценко показалась топлес і приголомшила сталевим пресом

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко на ефектному фото посвітила своїм сталевим пресом.

В Instagram спортсменка розсекретила ранку рутину. Зокрема, знаменитість зізналась, що робить найближчі 15 хвилин після пробудження. Ранок Аніти Луценко не минає без погляду в дзеркало, догляду за обличчям, склянки теплої води, а також приймання добавок. Також спортсменка задає м'язам тонус, оскільки займається зарядкою. І бадьориться тренерка кавою, щоправда, без кофеїну.

"Мої перші 15 після пробудження: погляд в дзеркало, умивання, склянка теплої води, ще одна склянка з добавками, зарядка 5-10 хв, прочитання стоїцизму 365 на сьогодні, кава декаф", - ділиться спортсменка.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

До свого допису Аніта Луценко додала доволі пікантне фото. Спортсменка показалась топлес, приховавши груди руками. Тренерка продемонструвала свої плаский животик зі сталевим пресом.

