Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Аніта Луценко показалась топлес і приголомшила сталевим пресом

Спортсменка розсекретила свою ранкову рутину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Аніта Луценко

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко на ефектному фото посвітила своїм сталевим пресом.

В Instagram спортсменка розсекретила ранку рутину. Зокрема, знаменитість зізналась, що робить найближчі 15 хвилин після пробудження. Ранок Аніти Луценко не минає без погляду в дзеркало, догляду за обличчям, склянки теплої води, а також приймання добавок. Також спортсменка задає м'язам тонус, оскільки займається зарядкою. І бадьориться тренерка кавою, щоправда, без кофеїну.

"Мої перші 15 після пробудження: погляд в дзеркало, умивання, склянка теплої води, ще одна склянка з добавками, зарядка 5-10 хв, прочитання стоїцизму 365 на сьогодні, кава декаф", - ділиться спортсменка.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

До свого допису Аніта Луценко додала доволі пікантне фото. Спортсменка показалась топлес, приховавши груди руками. Тренерка продемонструвала свої плаский животик зі сталевим пресом.

Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко ділилась рідкісними фото з 9-річною донькою. Спортсменка також здивувала, чому іноді їй буває тяжко з Мією.

