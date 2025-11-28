Аніта Луценко розсекретила свій заробіток і що приносить їй дохід

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко розсекретила свій заробіток.

Знаменитість має декілька джерел доходу, про що вона розповіла на проєкті "Наодинці з Гламуром«. У тренерки є спортивний додаток, користувачки якого можуть підтримувати свою фізичну форму. Аніта Луценко зізнається, що він користується популярністю серед жінок.

Окрім того, спортсменка випустила власну книгу, в неї є YouTube-канал із тренуваннями. Також Instagram, в якому в Аніти Луценко мільйон підписників, приносить свій дохід.

Аніта Луценко

«У мене є мій додаток. Я вважаю, що кожна третя жінка займається з додатком. До речі, остання програма — це для інтимних м’язів. Дуже корисна і на яку дуже довго чекали жінки! Вона дійсно працює, відновлює після вагітності. Є моя книга. Є мій YouTube-канал, який регулярно поповнюється безкоштовними тренуваннями. Є мій Instagram на мільйон підписників», — говорить спортсменка Анні Севастьяновій.

