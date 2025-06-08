Аніта Луценко вперше за тривалий час показала свою підрослу доньку і ніжно привітала її з 9-річчям

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Відома українська тренерка Аніта Луценко повідомила про особливе свято в її родині.

Донька спортсменки 7 червня зустрічала день народження. Мії вже виповнилося 9 років. Тож, з нагоди особливої дати Аніта Луценко присвятила донечці вітальний допис в Instagram. Зокрема, знаменитість вперше за тривалий час опублікувала фото Мії. На знімках можна помітити, як дівчинка з роками неабияк підросла та змінилася.

Також Аніта Луценко адресувала доньці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Тренерка зазначила, що Мія – просто неймовірна. Дівчинка сповнена доброти, любові, емпатії та креативності. Окрім того, спортсменка зізналась, їй навіть не віриться, що доньці вже 9 років.

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Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

"Мії 9 років! Неймовірна дівчинка, сповнена доброти, любові, емпатії і креативності. Люблю! Не віриться!" – поділилася тренерка.

Донька Аніти Луценко / © instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, нещодавно в родині ведучого Володимира Остапчука була іменинниця. Донька шоумена святкувала день народження. Емілії виповнилося 12 років. Тож, з нагоди свята ведучий поділився рідкісним фото доньки та ніжно привітав її з днем народження.