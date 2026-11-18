Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася кадрами романтичної подорожі до Домінікани разом із коханим, іспанцем Ферміном Еджидо.

Так, пара завітала до Домінікани з нагоди світового фіналу міжнародної серії змагань із плавання на відкритій воді OCEANMAN, яку очолює Фермін. Судячи з публікацій тренерки в Instagram, вона ймовірно долучилася до організаційних процесів, а також сама випробувала сили у запливі.

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Луценко показала, як готувалася до старту, продемонструвала тимчасове татуювання з номером учасниці, а згодом похизувалася медаллю. Своїм результатом Аніта залишилася задоволена, а саму участь у змаганнях назвала особливою подією.

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Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Річ у тім, що сім років тому Домінікана залишила в житті тренерки зовсім інші спогади. Тоді вона відпочивала там із родиною, однак запланована відпустка перетворилася на низку випробувань. Під час подорожі захворіла донька Мія, і її стан настільки погіршився, що родині довелося терміново повертатися додому.

За словами Луценко, дівчинка летіла 13 годин із температурою 40 градусів, а сама Аніта переживала сильний стрес. Та неприємності на цьому не завершилися: після повернення родина зіткнулася з пограбуванням квартири та втратою автомобіля.

Аніта Луценко з коханим / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з компанією / © instagram.com/anitasporty

Утім, цього разу коханий допоміг Аніті поглянути на Домінікану інакше. Як розповіла зірка, саме Фермін запропонував повернутися туди, щоб створити нові спогади замість тих, які роками асоціювалися з пережитим стресом.

«Сім років для перетравлення травми… Саме сім років тому я з сімʼєю повернулась із Домінікани, і це переломило моє життя на до та після. У поїздці Мія захворіла, і це був суцільний госпіталь, авіапереліт 13 годин з температурою 40… Я на суперстресі. Після прильоту пограбування квартири і мінус машина. Всі надбання, всі прикраси… Відчуття, що не треба показувати нічого в соцмережах, бо це буде використано проти тебе. Фер місяць тому сказав: "А давай перезапишемо спогади". А давай. Повертаюсь сповнена натхнення, знайомств, вдячності і з медаллю», — поділилася Луценко.

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Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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