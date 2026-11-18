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Аніта Луценко з коханим повернулася до Домінікани через сім років після важких випробувань: що відомо
Спортсменка разом із коханим Ферміном Еджидо взяла участь у міжнародному запливі, який він очолює.
Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася кадрами романтичної подорожі до Домінікани разом із коханим, іспанцем Ферміном Еджидо.
Так, пара завітала до Домінікани з нагоди світового фіналу міжнародної серії змагань із плавання на відкритій воді OCEANMAN, яку очолює Фермін. Судячи з публікацій тренерки в Instagram, вона ймовірно долучилася до організаційних процесів, а також сама випробувала сили у запливі.
Луценко показала, як готувалася до старту, продемонструвала тимчасове татуювання з номером учасниці, а згодом похизувалася медаллю. Своїм результатом Аніта залишилася задоволена, а саму участь у змаганнях назвала особливою подією.
Річ у тім, що сім років тому Домінікана залишила в житті тренерки зовсім інші спогади. Тоді вона відпочивала там із родиною, однак запланована відпустка перетворилася на низку випробувань. Під час подорожі захворіла донька Мія, і її стан настільки погіршився, що родині довелося терміново повертатися додому.
За словами Луценко, дівчинка летіла 13 годин із температурою 40 градусів, а сама Аніта переживала сильний стрес. Та неприємності на цьому не завершилися: після повернення родина зіткнулася з пограбуванням квартири та втратою автомобіля.
Утім, цього разу коханий допоміг Аніті поглянути на Домінікану інакше. Як розповіла зірка, саме Фермін запропонував повернутися туди, щоб створити нові спогади замість тих, які роками асоціювалися з пережитим стресом.
«Сім років для перетравлення травми… Саме сім років тому я з сімʼєю повернулась із Домінікани, і це переломило моє життя на до та після. У поїздці Мія захворіла, і це був суцільний госпіталь, авіапереліт 13 годин з температурою 40… Я на суперстресі. Після прильоту пограбування квартири і мінус машина. Всі надбання, всі прикраси… Відчуття, що не треба показувати нічого в соцмережах, бо це буде використано проти тебе. Фер місяць тому сказав: "А давай перезапишемо спогади". А давай. Повертаюсь сповнена натхнення, знайомств, вдячності і з медаллю», — поділилася Луценко.
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